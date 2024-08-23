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        Artvin'de bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi açıldı

        Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:19 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:25
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        Artvin'de bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi açıldı
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        Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi kuruldu.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AÇÜ Seyitler Yerleşkesi'ndeki açılış töreninde, tıbbi aromatik bitkilerden endüstriyel ham madde elde edilecek merkezin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

        Türkiye'nin yıllık ihracatının 261 milyar dolar civarında olduğunu belirten Çelik, "Ne zaman ki ihracatımızda ithalat kaleminin payını azaltırsak, ihracatımız da daha anlam kazanacak. Bu küçük girişim ülkemizdeki büyük fotoğrafa katkı sunacak önemli bir adımdır. İhracatımızda yerlilik oranını artırmak durumundayız. Bu tüm yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi iyi şekilde değerlendirmekten geçiyor." dedi.

        Çelik, Artvin'in zengin bitki çeşitliliğinin bu tesisle ekonomiye kazandırılacağının altını çizerek, "Üretim, pazar ve bilimi burada bütünleştirdiğimizde son derece sağlıklı bir yol almış olacağız. Tesis, zenginliklerimizin katma değerli ürünlere dönüşmesine katkı sağlayacak." diye konuştu.

        Yaban hayatı müzesinin de kentin zengin doğa ve yaban hayatını gözler önüne sermek açısından önemli olduğuna işaret eden Çelik, müzenin hem eğitim hem de turizm açısından şehre değer katacağı inancında olduğunu kaydetti.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de tesisin yerel ekonomiyi güçlendireceğini ve Türkiye'nin ilaç ham maddesi üretiminde dışa bağımlılığını azaltacağını söyledi.

        AÇÜ'nün, bölgesel kalkınma ve misyon farklılaşması kapsamında bir üniversite olduğunu vurgulayan Bilgin, üniversitenin Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi seçilen ilk ve tek üniversite olduğunu ifade etti.

        Bilgin, tesisin tek seferde 500 kilogram bitki işleme kapasitesine sahip olduğunu, gerektiğinde kapasitenin 1 tona kadar çıkarılabileceğini dile getirdi.

        Müze sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Yasin Uçarlı da müzede bölgede yayılış gösteren yaban keçisi, ayı, kurt, domuz, vaşak ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi hayvanların tahnitlerinin sergilendiğini söyledi.

        Artvin'in biyolojik çeşitlilik bakımından Türkiye'nin en zengin illerinden biri olduğuna dikkati çeken Uçarlı, biyolojik atlas çalışmalarıyla kentte 246 kuş ve 62 memeli türü tespit edildiğini belirtti.

        Uçarlı, bu doğal zenginliğin müze ortamında sergilenmesi ve eğitim odaklı kullanılmasının önemli olduğunu da kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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