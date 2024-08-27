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        Yusufelililer sular altında kalan eski yerleşim yerlerini maketlerle yaşatıyor

        HATİCE DİLER - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde yaşayan Muzaffer Köse, Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle sular altında kalan eski yerleşim yerini, yaptığı ahşap maketlerle yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:20
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        Yusufelililer sular altında kalan eski yerleşim yerlerini maketlerle yaşatıyor
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        HATİCE DİLER - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde yaşayan Muzaffer Köse, Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle sular altında kalan eski yerleşim yerini, yaptığı ahşap maketlerle yaşatıyor.

        Temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında dünyanın 5'inci, Türkiye'nin en yükseği Yusufeli Barajı ve HES'te, 22 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle su tutulmaya başlandı.

        Baraj suları altında kalan ilçe ve 7 köyde yaşayanlar, eski yerleşim yerlerini geride bırakarak modern, villa tipi inşa edilen baraj gölü manzaralı yeni evlerine taşındı.

        Yeni yerleşim yerine taşınanlardan ahşap işçisi Muzaffer Köse, sipariş üzerine sular altında kalan evlerin maketlerini yapıyor.

        Köse, Yusufelilerin maketlerle de olsa anılarını yaşatmasına katkı sağlıyor.

        Tekkale köyünde yaşayan 57 yaşındaki Köse, AA muhabirine yörede ahşap evlerin yapımında çalıştığını, yaklaşık 24 yıldır da hobi amaçlı ahşap maketler yaptığını söyledi.

        Ahşaba özel merakı olduğunu dile getiren Köse, bulduğu herhangi bir ağaç türüyle maket yapabildiğini ancak geceleri yaydığı kokudan dolayı Ardıç ağacını daha çok sevdiğini dile getirdi.

        Köse, ahşaptan masa, sandalye, sehpa, biblo ve süs eşyaları yaptığını ifade ederek, özel istek üzerine 6-7 aileye baraj suları altında kalan evlerinin maketlerini yaptığını anlattı.

        Eski Yusufeli yerleşim yerindeki her şeyi ahşaba işleyebilmeyi arzu ettiğini kaydeden Köse, "Tüm Yusufeli'ni yapmam mümkün değildi ama isteyen kişilerin evlerini yaptım. Maketlerin tasarımını yerinde görerek kafama yerleştiriyorum. Gittiğim, gördüğüm yerler bende bir şey canlandırıyorsa eve gelir, hemen onun maketini yaparım." dedi.

        Köse, baraj suları yükselirken yüzeye çıkan ahşap bir bavulu alarak değerlendirdiğini de belirterek, mutfakta kullanmadığı havalandırma cihazının motorunu bavula monte ederek tasarım bir vantilatör yaptığını aktardı.

        İlçenin sular altındaki durumunu da ahşaba işleme hayali olduğunu dile getiren Köse, zihnine kazıdığı ve fotoğrafladığı eski ilçenin tamamını Yusufeli'ne kazandırmayı amaçladığını söyledi.

        Muzaffer Köse, 2020 yılında yapımına başladığı gemi maketi üzerinde 6 ay çalışarak şekillendirdiğini belirterek, birkaç eksiği olan maketi bitirdiğinde baraj gölü üzerinde yüzebilir hale geleceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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