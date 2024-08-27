Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünde A.Z'nin (56) evinde arama yaptı.
Aramada 1 kilo 532 gram kubar esrar, 9 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, kurusıkı tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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