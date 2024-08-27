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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:36
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünde A.Z'nin (56) evinde arama yaptı.

        Aramada 1 kilo 532 gram kubar esrar, 9 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, kurusıkı tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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