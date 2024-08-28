Artvin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Jandarma ekiplerince, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.A. Arhavi ilçesinin Kavak köyünde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 16 gün hapis cezası bulunan G.T. ise Borçka ilçesinin Kaleköy köyünde yakalandı.

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