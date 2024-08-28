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        Artvin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

        Artvin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:48 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:48
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        Artvin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
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        Artvin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Jandarma ekiplerince, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.A. Arhavi ilçesinin Kavak köyünde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 16 gün hapis cezası bulunan G.T. ise Borçka ilçesinin Kaleköy köyünde yakalandı.

        Bu kişiler, işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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