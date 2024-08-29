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        Artvin Valisi Ünsal, İl Özel İdaresinin yol çalışmalarını yerinde inceledi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şavşat ilçesine bağlı Hanlı köyünde sürdürülen yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:48
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        Artvin Valisi Ünsal, İl Özel İdaresinin yol çalışmalarını yerinde inceledi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şavşat ilçesine bağlı Hanlı köyünde sürdürülen yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

        Vali Ünsal, incelemeleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel'den tamamlanan ve devam eden asfalt yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ünsal, köy yollarında vatandaşlara yüksek standartta, konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunabilmek amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerince asfalt çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hanlı köyü sakinleriyle de sohbet eden Ünsal, yolun bir medeniyet unsuru olduğunu vurgulayarak, "Köy yollarının kalitesini artırarak daha da konforlu hale getirmek, köylülerimizin yaşam kalitesini ve refah seviyesini artırmak istiyoruz. Devlet olarak her zaman köylülerimizin yanındayız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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