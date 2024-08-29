Artvin'de "Narkoçelik-36" operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çevreli köyünde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.K. (54) ve Ö.F.K'nin (24) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.