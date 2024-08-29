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        Artvin'de "Narkoçelik-36" operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde 502 kilogram esrar ele geçirilen "Narkoçelik-36" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:53 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:53
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        Artvin'de "Narkoçelik-36" operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde 502 kilogram esrar ele geçirilen "Narkoçelik-36" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çevreli köyünde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.K. (54) ve Ö.F.K'nin (24) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Baba ve oğul oldukları öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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