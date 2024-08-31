Arhavi'de 11. Briç Festivali başladı
Artvin'in Arhavi ilçesinde, "11. Arhavi Briç Festivali" düzenlendi.
Artvin'in Arhavi ilçesinde, "11. Arhavi Briç Festivali" düzenlendi.
Arhavi Gösteri Merkezi'nde organize edilen festivale, 130 kişi katıldı.
Belediye Başkan Vekili Emre Büyükoğlu, festivalin ilçe için güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, katılımcılara başarı diledi.
Ata Briç Derneği ve Arhavi Majörler Derneği iş birliğinde Sefer Gedik anısına düzenlenen festival, 3 Eylül'de tamamlanacak.
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