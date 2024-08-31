Arhavi'de 11. Briç Festivali başladı

Belediye Başkan Vekili Emre Büyükoğlu, festivalin ilçe için güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, katılımcılara başarı diledi.

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