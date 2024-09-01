Artvin'de sağanak hasara yol açtı
Artvin'de sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.
Artvin'de sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.
Kentte gece aralıklı etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Maden köyünde dere taşkınları ve heyelanlar yaşandı.
Heyelan sonucu dereye sürüklenen Orhan Erdem'e ait park halindeki 34 CDP 736 plakalı otomobil zarar gördü.
Farklı noktalardaki heyelanlar ve taşkınlar nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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