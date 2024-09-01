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        Artvin'de sağanak hasara yol açtı

        Artvin'de sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:10
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        Artvin'de sağanak hasara yol açtı
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        Artvin'de sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

        Kentte gece aralıklı etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Maden köyünde dere taşkınları ve heyelanlar yaşandı.

        Heyelan sonucu dereye sürüklenen Orhan Erdem'e ait park halindeki 34 CDP 736 plakalı otomobil zarar gördü.

        Farklı noktalardaki heyelanlar ve taşkınlar nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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