Artvin'de, 4. Uluslararası Şavşat Off-Road Yarışları yapıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde, 4. Uluslararası Şavşat Off-Road Yarışları yapıldı.

Şavşat Belediyesi ve Şavşat Off Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü işbirliğinde Köprüyaka köyünde düzenlenen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Irak'tan 25 ekip katıldı.

Off-road araçlarının motor güçlerine göre S1, S2, S3 ve S4 kategorisindeki yarışlarda ekipler 9,1 kilometrelik parkuru en hızlı ve en az hatasız şekilde tamamlamak için mücadele etti.

Özel hazırlanmış parkurda mekanik arıza sebebiyle yarışı bitiremeyen araçlar, iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Şavşat Off Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Berkay Özcan, yaptığı açıklamada, Şavşat'ta 4. kez uluslararası düzeyde off-road yarışları düzenlediklerini söyledi.

Dört farklı ülkeden 25 aracın yarışlara katıldığını anlatan Özcan, "Her bir aracımız pistte 2 kez yarışıyor. 9 kilometrelik bir etap. Etabımız hız etabı. Zorlu engelleri azalttık. Sürücülerin ve seyircilerin zevk aldığı bir pist hazırladık." diye konuştu.

Yarışmaya Trabzon'dan katılan Mehmet Ali Şahin de "Burada güzel bir gün geçirdik. Eğlendik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Parkur çok güzel ve tamamen hıza yönelik. Parkurda ikinci turda sıkıntı yaşadık elendik. Önemli olan burada dostluklar kazanmamız. Trabzon'dan o kadar yol geldik ama değdi. Daha önce farklı parkurlarda da yarıştım ama böyle güzel bir parkur görmedim." dedi.