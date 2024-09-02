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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Artvin'de ziyaretlerde bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Artvin'de çeşitli temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:04 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:30
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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Artvin'de ziyaretlerde bulundu
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Artvin'de çeşitli temaslarda bulundu.

        Vali Cengiz Ünsal'ı makamında ziyaret eden Töre, daha sonra Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu.

        Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaretinde konuşan Töre, Türk milletinin tarihinde şehitlerin ve gazilerin önemli bir yer tuttuğunu, gittiği şehirde şehitlikleri ziyaret ederek gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldiğini söyledi.

        Töre, şehitliği en yüksek mertebe olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bana diyorlar ki bu millete hizmet veriyorsun, ben diyorum ki şehitlere yetişemiyorum. Onlar canlarını verdiler. Ben bunu yaptım, şunu yaptım diye söylemek büyük bir kibirlilik olur." ifadesini kullandı.

        Vatanın şehitler ve gaziler sayesinde var olduğuna dikkati çeken Töre, şunları kaydetti:

        "Bize Anadolu topraklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti coğrafyasını ne Rumlar, ne Yunanlılar, ne İngilizler, ne Fransızlar, ne Amerikalılar, Avrupa Birliği ne de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi hediye etmiş değildir. Kim hediye etti? Orada vuruşa vuruşa bugünlere gelen mücahitler, mukavemetçiler. Mehmetçik geldi kucaklaştılar, birleştiler. Canı cana katarak, kanı kana katarak nefes nefese Kuzey Kıbrıs'ı vatan yaptık. Bir cumhuriyet kurduk, devletimizi kurduk. Onların bize bıraktığı bir eserdir o. Bu vatanı, bu özgürlüğü aziz şehitlerimize borçluyuz."

        Harici ve dahili düşmanlara aldanılmaması gerektiğine işaret eden Töre, "Kıbrıs'ta 1964'ten beri Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri var. Onlar barışı tesis edemedi. 1974'te kahraman Türk Ordusu 20 Temmuz şafak vakti geldi, hem adada Rumların katledilmesini önlemiş oldu hem de Kıbrıslı Türkler'in katliamına son verildi. Barışın adı 20 Temmuz'dur, Mutlu Barış Harekatı'dır, kimse bunu şaşırmasın." diye konuştu.

        - "Uyumayacağız, aldanmayacağız"

        Gazze'ye yapılan saldırıları hatırlatan Töre, Avrupa Birliği'nin lider ülkelerinin, siyonist Yahudilere destek verdiğini vurguladı.

        Töre, Filistin'i 146 ülkenin tanımasına karşın katliamların devam ettiğine dikkati çekerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sadece Türkiye tanıyor ve Türk ordusu oradadır, bizim kılımıza dokunamıyorlar. Türkiye ve Türk ordusu güçlüdür, caydırıcıdır. Uyumayacağız, aldanmayacağız. 'Barış olsun, barış olsun' sürekli bunları ifade ediyorlar. Savaş çıkmasını biz de istemeyiz. Elbette bir anlaşma olsun. 1974'ten beri adada bir barış vardır. Ne Rumların ne de Kıbrıslı Türkler'in can kaybı vardır. Onlar güneyde yaşıyor, biz kuzeyde yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ile Avrupa Birliği'nin, KKTC'yi tanımadığına dair söylemlerin olduğuna değinen Töre, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Öyleyse mutlaka bir anlaşma lazımmış. Uluslararası kamuoyunun kabul edeceği bir anlaşma. Nedir bu uluslararası kamuoyunun kabul edeceği, BM'nin, AB'nin kabul edeceği anlaşma? Türk askeri adadan çekilecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti sonlanacak. Rumlara ciddi anlamda toprak yerleşim yerlerini vereceğiz ve yönetimde bize verilene razı olacağız. Egemen eşitlik olmayacak. Biz de diyoruz ki yağma yok, bu iş bu defter kapanmıştır. Aslında 1974'te kapandı ama biz çok geciktik. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye, yaşasın Türk dünyası."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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