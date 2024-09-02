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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" panelinde konuştu:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Türk askeri adada misafir değildir. Türkiye bizim ana vatanımızdır, Türkiye bizim milletimizdir, özümüzdür, bedenimizdeki candır, damarımızdaki kandır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 21:58 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:22
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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" panelinde konuştu:
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Türk askeri adada misafir değildir. Türkiye bizim ana vatanımızdır, Türkiye bizim milletimizdir, özümüzdür, bedenimizdeki candır, damarımızdaki kandır." dedi.

        Töre, Artvin Çoruh Üniversitesince Nihat Gökyiğit Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" panelindeki konuşmasında, Kıbrıs meselesinin Türk milletinin milli davası ve bekası olduğunu söyledi.

        Kıbrıslı Türklerin, Türk milletinin kendisi olduğunu, geçmişten bugüne milli ve manevi kimliklerini koruduğunu anlatan Töre, "Zaman zaman içimizden hainler çıkıyor, Türkiye'ye laf atıyorlar. 'Türkiye ve Türk askeri misafirdir, artık gitsin.' diyorlar. Türk askerine Kıbrıs'ta laf söyleyenler haindirler, Türkiye'yi Kıbrıs'ta istemeyenler haindirler. 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasaydı daha iyi olurdu, ayağımıza kurşun sıktık.' diyenler haindir, 'İstiklal Marşı bizim değildir.' diyenler haindir." ifadelerini kullandı.

        - "Bedendeki can çıkarsa ceset olur, Türkiye adadan çıkarsa biz de öyle oluruz"

        Töre, dahili ve harici hainlere karşı uyanık olmaları gerektiğini dile getirdi.

        Türk askerinin Kıbrıs'ta ev sahibi olduğunu vurgulayan Töre, şunları kaydetti:

        "Türk askeri adada misafir değildir. Türkiye bizim ana vatanımızdır, Türkiye bizim milletimizdir, özümüzdür, bedenimizdeki candır, damarımızdaki kandır. Bedendeki can çıkarsa ceset olur. Türkiye adadan çıkarsa biz de öyle oluruz. Damarımızdaki kan akıp giderse hayatımızı kaybederiz. Türk ordusu bedenimizdeki candır, Türk milleti bizim damarımızda dolaşan kandır. Ne canımızdan ne kanımızdan vazgeçeriz. Bizi ne Amerikalı ne de Avrupalı ayırabilir. Bizi kimse ayırmaz."

        - "Famagusta" dizisine tepki

        Töre, dijital platformda yayımlanacak Kıbrıs Rum yapımı "Famagusta" dizisine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Gelsinler Taşkent katliamını dizi yapsınlar. Gelsinler Atlılar, Muratağa, Sandallar'ı dizi yapsınlar. Gelsinler banyo katliamını dizi yapsınlar. Sadrazamköy'de bir anne, eşi ve 5 çocuğunu nasıl katlettiler? Gelsinler bunları dizi yapsınlar. Gelsinler, nasıl otobüslerin önünü çevirip hem 1958'de hem de 1964'te çalışan işçileri katlettiler? Gelsinler onları dizi yapsınlar. Netflix, o televizyon kanalı Amerika'da. Bu işin arkasında siyonizm yatıyor. Bu işin arkasında Rum, Yunan lobisi yatıyor."

        Oluşturtulmak istenen bu algının, Gazze'deki insanlık dramı ve katliamı örtmek için olduğuna dikkati çeken Töre, "50 yıl önce 74 Mutlu Barış Harekatı'nda Maraş kentini terk eden Rumları dizi yapıyorlar ve göstereceklermiş, Netflix. Bu bir oyun, emperyalistlerin, sömürgecilerin bir oyunudur. Bu tür filimler veya bu tür propagandalar Türkiye'yi yıldırmak için, Kıbrıs Türk halkını kendi milli devletinden vazgeçirmek için yapılan oyunlardır. Onun için hep birlikte emperyalizme, sömürgecilere karşı direneceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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