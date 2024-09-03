Artvin'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Artvin'in Borçka ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Artvin'in Borçka ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
İlçeye Bağlı Demirciler köyü Ormanlı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Amca çocukları olan Mert N. (26) ve Oğuzhan N. (28) arasındaki sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Mert N. kavga esnasında tabancayla ateş ederek, Oğuzhan N'yi vurdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Oğuzhan N'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay sonrasında zanlı Mert N. ve babası Mehmet N. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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