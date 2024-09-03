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        Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

        Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:46 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:46
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        Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Çifteköprü Köyü Cankurtaran mevkisinde, yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Projesi kapsamında, saat 10.00 sıralarında ilgili şirketin bölgeye iş makineleriyle girmesinin ardından, projeyi protesto etmek isteyen bir grup ile şirket yetkilileri arasında tartışma çıktı.

        Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Şirket yetkililerinden Muhammet U. kavga esnasında tabancayla ateş ederek, Gökhan K. (38), Reşit K. (46), Ersan K'yi (36) vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Reşit K. hastanede hayatını kaybetti.

        Tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu ayaklarından yaralanan Gökhan K. ve Ersan K'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Kavgaya karışan Muhammet U. ve Fikret M. ise olayda kullanılan tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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