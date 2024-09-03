Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kavgaya karışan Muhammet U. ve Fikret M. ise olayda kullanılan tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu ayaklarından yaralanan Gökhan K. ve Ersan K'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İlçeye bağlı Çifteköprü Köyü Cankurtaran mevkisinde, yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Projesi kapsamında, saat 10.00 sıralarında ilgili şirketin bölgeye iş makineleriyle girmesinin ardından, projeyi protesto etmek isteyen bir grup ile şirket yetkilileri arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.