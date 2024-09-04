Artvin'de 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İlçedeki Çifteköprü Köyü Cankurtaran mevkiinde yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Projesi kapsamında şirket yetkilileri ile projeyi protesto etmek isteyen bir grup arasında dün çıkan kavgada tabancayla 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladığı belirtilen Muhammet U. ile olayda kullanılan ruhsatlı tabancanın sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Fikret M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.