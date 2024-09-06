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        Artvin'de üzerine kaya parçaları düşen park halindeki 2 tır zarar gördü

        Artvin'in Hopa ilçesinde kara yolu güzergahında meydana gelen heyelanda park halindeki 2 tır hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:02 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:15
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        Artvin'de üzerine kaya parçaları düşen park halindeki 2 tır zarar gördü
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        Artvin'in Hopa ilçesinde kara yolu güzergahında meydana gelen heyelanda park halindeki 2 tır hasar gördü.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Esenkıyı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları, yol kenarındaki tırlara çarptı.

        İçinde kimsenin bulunmadığı 2 araçta hasar oluştu. Olay üzerine bölgedeki diğer tırlar, güvenli bölgeye çekildi.

        Heyelan nedeniyle bir bölümü kapanan güzergahta ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları personeli kaya parçaları ve zarar gören araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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