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        Artvin'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı

        Artvin'de, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:32
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        Artvin'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı
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        Artvin'de, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        7 Mart İlkokulu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Öğrencilerin şiirler okuyarak halk oyunları gösterisi sunduğu programda konuşan Vali Cengiz Ünsal, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Artvin'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının 162 okulda 1632 derslikte, 2 bin 232 öğretmen ve 24 bin 587 öğrenciyle başladığını ifade eden Vali Ünsal, "İlk ders zilinin başlamasıyla öğrencilerimiz okullarıyla arkadaşlarıyla öğretmenleriyle buluşmuş oldu. Eğitim camiasının tüm paydaşları yeni eğitim öğretim yılına başlamanın sevincini yaşıyor. Ben de bu sevince ortak olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

        Ünsal, öğrencilerin huzur ve güven ortamı içinde eğitim hayatlarını sürdürmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, hem okulların fiziki durumu hem de yönetici ve öğretmen kadrolarıyla eğitim öğretime hazır şekilde öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        İlk ders zilini çalan Vali Ünsal daha sonra sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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