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        Artvin'de çocuk kütüphanesi açıldı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde yenilenen çocuk kütüphanesi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:50
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        Artvin'de çocuk kütüphanesi açıldı
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde yenilenen çocuk kütüphanesi hizmete açıldı.

        İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Ardanuç Kaymakamlığının işbirliğiyle Kaymakamlık binası içinde hizmete sunulan kütüphane 4-2 yaş grubundaki çocuklara hizmet verecek.

        Kütüphanenin açılışını yapan Kaymakam Alparslan Sözen, bir süre sohbet ettiği çocuklar için hikaye kitabı okudu.

        Çocuklara ikramlarda bulunan Sözen, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuk kütüphanesini hizmete açtıklarını ifade ederek, kütüphanenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Çok güzel bir kütüphane oluşturulduğunu kaydeden Sözen, kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

        Kütüphanenin çocuklar tarafında çok daha aktif kullanılması için çalışmalar yapacaklarını kaydeden Sözen, şöyle konuştu:

        "Kütüphanemiz okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerimize hizmet verecek. 4 bine yakın kitap bulunuyor. Bugün de öğrencilerimizle bir araya geldik, ufak bir sohbet ettik. Fikirlerini, hayallerini dinledik. Öğrencilerimizin kitapla haşır neşir olmasını görmekten son derece memnuniyet duyduk."

        Sözen, kütüphanede kullanılan mobilyaların Orta Çağ'a ışık tutan, köklü tarihi ile dikkati çeken Ardanuç Gevhernik Kalesi'nden alınan ilhamla kale konseptiyle özel tasarlanıp okurların hizmetine sunulduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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