Artvin'de başlatılan kazı çalışmasıyla tarihi yapının geçmişi aydınlatılacak

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyündeki tarihi yapının ortaya çıkarılması için arkeolojik kazı yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometrede bulunan 1172 rakımlı Kutlu köyü bağlığı yapısı kazısı için ön hazırlık tamamlandı.

Artvin Müze Müdürlüğü başkanlığında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Osman Aytekin'in bilimsel sorumluluğunda sürdürülen çalışmalarla yapının tarihi ve kullanım amacının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Dr. Öğretim Üyesi Aytekin, AA muhabirine, bugüne kadar yaptığı araştırmalarda bölgedeki en büyük blok taşlarının bu yapıda görüldüğünü söyledi.

Yapının duvarlarının 15 metresinin ayakta kaldığını belirten Aytekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada ilk kez arkeolojik kazılar başlatıldı. Çevre temizliği yapılıyor. Tabii yıllardır terk edilmiş alanda kendiliğinden yetişmiş çalılık ve ceviz ağaçları etrafı boylamış ve yapının iç kısmını sarmalamış durumda. Önce bu temizlik yapıldıktan sonra, sanıyorum bu sezon bir ay daha çalışma yapacağız. Gelecek yıl burada daha geniş bir kadro ve iyi bir kaynakla kazının yapılması planlanmaktadır."