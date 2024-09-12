Artvin'de mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Aramada, silah atölyesi ile 2 tabanca markalama etiketi, 2 tabanca mermisi, 136 muhtelif tabanca ve tüfek parçası, silah yapımında kullanılan 238 teçhizat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen H.G'nin (51) Fındıklı köyündeki ikametinde arama yaptı.

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