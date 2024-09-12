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        Artvin'de mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

        Artvin'in Borçka ilçesinde mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:15
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        Artvin'de mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen H.G'nin (51) Fındıklı köyündeki ikametinde arama yaptı.

        Aramada, silah atölyesi ile 2 tabanca markalama etiketi, 2 tabanca mermisi, 136 muhtelif tabanca ve tüfek parçası, silah yapımında kullanılan 238 teçhizat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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