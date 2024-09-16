Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 kilo 950 gram kubar esrar ve 58 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.K. (67) ve A.G'nin (58) evlerinde arama yaptı.

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