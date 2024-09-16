Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.K. (67) ve A.G'nin (58) evlerinde arama yaptı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 kilo 950 gram kubar esrar ve 58 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İ.K. ve A.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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