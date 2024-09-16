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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:53 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:53
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.K. (67) ve A.G'nin (58) evlerinde arama yaptı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 kilo 950 gram kubar esrar ve 58 kök kenevir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İ.K. ve A.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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