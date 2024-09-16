Artvin'de heyelan ve taşkınlar nedeniyle 32 köy yolu kapandı

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Arhavi ilçe merkezinden geçen ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselerek taşkın riski oluşturan Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesindeki iş yerleri ile bir öğrenci yurdu ise tedbir amaçlı tahliye edildi.