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        Artvin'de heyelan ve taşkınlar nedeniyle 32 köy yolu kapandı

        Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 21:54 Güncelleme: 16.09.2024 - 22:20
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        Artvin'de heyelan ve taşkınlar nedeniyle 32 köy yolu kapandı
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        Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı.

        Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Arhavi ilçe merkezinden geçen ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselerek taşkın riski oluşturan Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesindeki iş yerleri ile bir öğrenci yurdu ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Öte yandan, Hopa ilçesinin Sundura mahallesinde derenin yükselmesi sonucu, çay toplarken mahsur kalan 56 yaşındaki Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, yağıştan etkilenen Arhavi'de incelemelerde bulundu.

        Kapisre Deresi'ndeki çalışmaları inceleyen Vali Ünsal, genel durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ünsal, yağışlar nedeniyle tüm önlemlerin alındığını dile getirerek, "Halkımızın güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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