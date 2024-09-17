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        Artvin Valisi Ünsal yağışların neden olduğu heyelan ve taşkınlarda can kaybının olmadığını bildirdi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Arhavi, Hopa ve Borçka'da yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ile taşkınlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 00:55 Güncelleme: 17.09.2024 - 01:12
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        Artvin Valisi Ünsal yağışların neden olduğu heyelan ve taşkınlarda can kaybının olmadığını bildirdi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Arhavi, Hopa ve Borçka'da yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ile taşkınlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını söyledi.

        Vali Ünsal, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Arhavi ve Hopa kaymakamlıklarında "Kriz Masası Durum Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirdi.

        Daha sonra açıklamalarda bulunan Ünsal, öğleden sonra başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde heyelanlar ve taşkınlar meydana geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ancak meydana gelen heyelanlar neticesinde Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerimize bağlı toplam 32 köy yolu ulaşıma kapanmıştır. Valiliğimizin koordinesinde İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve Belediye ekipleri tarafından, kapanan köy yollarını açma çalışmalarımız devam etmektedir. İlimiz genelinde ve özellikle Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerimizde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Halkımızın güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz."

        Ünsal, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde yağışlar nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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