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        Artvin-Hopa kara yolunda çökme meydana geldi

        Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:49 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:49
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        Artvin-Hopa kara yolunda çökme meydana geldi
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        Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kentte iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış sonucu Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi.

        Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin istikametinde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

        Bölgeye giderek incelemede bulunan Vali Cengiz Ünsal, DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Karayolları 102. Şube Şefi Hamza Eken, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

        Vali Ünsal, can ve mal güvenliği ön planda tutularak gerekenlerin ivedilikle yapılması talimatını verdi.

        Öte yandan heyelanlar nedeniyle kapanan 32 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.

        Arhavi'de ise ilçeye su sağlayan kaynaklarda heyelanların yol açtığı kirlilik nedeniyle su kesintisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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