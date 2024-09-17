Artvin-Hopa kara yolunda çökme meydana geldi

Arhavi'de ise ilçeye su sağlayan kaynaklarda heyelanların yol açtığı kirlilik nedeniyle su kesintisi devam ediyor.

Öte yandan heyelanlar nedeniyle kapanan 32 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.

Vali Ünsal, can ve mal güvenliği ön planda tutularak gerekenlerin ivedilikle yapılması talimatını verdi.

Bölgeye giderek incelemede bulunan Vali Cengiz Ünsal, DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Karayolları 102. Şube Şefi Hamza Eken, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış sonucu Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi.

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