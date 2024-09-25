Artvin'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, uyuşturucu dedektör köpekleri desteğinde, H.A'nın (37) Uğurköy köyündeki ikametinde arama yaptı. Aramada 15 bin 500 gram kubar esrar ile 9 kök kenevir bitkisi bulundu.

Demirciler köyünde oturan M.E'nin (65) evindeki aramada ise 6 bin 160 gram kubar esrar, 82 kök kenevir bitkisi, 98 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 48 fişek ile 2 şarjör ele geçirildi.