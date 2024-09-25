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        Artvin'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

        Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:47 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:01
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        Artvin'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, uyuşturucu dedektör köpekleri desteğinde, H.A'nın (37) Uğurköy köyündeki ikametinde arama yaptı. Aramada 15 bin 500 gram kubar esrar ile 9 kök kenevir bitkisi bulundu.

        Demirciler köyünde oturan M.E'nin (65) evindeki aramada ise 6 bin 160 gram kubar esrar, 82 kök kenevir bitkisi, 98 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 48 fişek ile 2 şarjör ele geçirildi.

        Zanlılar H.A. ile M.E. ekiplerce gözaltına alınıp Borçka Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı.

        Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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