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        Artvin'de Hatila Vadisi Milli Parkı'ndaki dereye 4 bin alabalık yavrusu bırakıldı

        Artvin'de Hatila Vadisi Milli Parkı içindeki dereye 4 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:16
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        Artvin'de Hatila Vadisi Milli Parkı'ndaki dereye 4 bin alabalık yavrusu bırakıldı
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        Artvin'de Hatila Vadisi Milli Parkı içindeki dereye 4 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda doğal yaşamın desteklenmesiyle amacıyla Artvin'de derelere balık salımı çalışması devam ediyor.

        Etkinliğe katılarak yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yardımcısı Ali Ekber Ateş, gazetecilere, yaban hayatını desteklemek amacıyla 4 bin yavru alabalığın Hatila Deresi'ne bırakıldığını söyledi.

        Yavru balıkların doğal ortamında büyüyerek yaşam bulacağını belirten Ateş, şöyle konuştu:

        "Zaman içerisinde sel olsun, yağmurlar olsun, doğal hayatın getirmiş olduğu olumsuz etkilerden dolayı pek çok canlımız hayatını kaybetti ya da kayboldu. Bizim bu yaban hayatını tekrardan kontrol altına almamız için de bu çalışmalar önemli. Trabzon'da üretimini yaptığımız balıklar burada da hayat bulacak. Önümüzdeki günlerde Şavşat ve Yusufeli'nde 20 bin alabalığımızı derelerimizle buluşturacağız."

        Ekber, doğal dengenin korunması için yasaklı bölgelerde avcılık yapılmaması gerektiğinin de altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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