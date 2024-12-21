Artvin'de "7. Geleneksel Kar Şenliği" düzenlendi
Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde "7. Geleneksel Kar Şenliği" gerçekleştirildi.
Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde "7. Geleneksel Kar Şenliği" gerçekleştirildi.
Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince organize edilen programa, 500 üniversite öğrencisi katıldı.
Çeşitli aktivitelere katılarak keyifli vakit geçiren öğrencilere daha sonra hamsi ızgara ikram edildi.
Dekan Prof. Dr. Sinan Güner, bu tarz etkinliklerde öğrencilerin hem eğlendiğini hem de enerji depoladığını söyledi.
Etkinliğe katılan öğrencilerden Dilek Aydın ise Erzurumlu olmasına rağmen ilk defa Artvin'de kayak deneyimi yaşadığını ifade etti.
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