Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin ve Rize'de 143 köy yolunda karla mücadele devam ediyor

        Artvin ve Rize'de kar dolayısıyla kapanan 143 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:04 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin ve Rize'de 143 köy yolunda karla mücadele devam ediyor
        ABONE OL

        Artvin ve Rize'de kar dolayısıyla kapanan 143 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Artvin İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 16, Şavşat'ta 37, Ardanuç'ta 24, Borçka'da 17, Arhavi'de 11, Murgul'da 5, Hopa ve Yusufeli ilçelerinde ise 4'er olmak üzere 118 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele, 91 personel tarafından 60 iş makinesi yardımıyla gerçekleştiriliyor.

        Sahara Geçidi'ndeki yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Şavşat-Ardahan kara yolunun açılması için de Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

        - Rize

        Rize'nin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

        Kar dolayısıyla Çamlıhemşin ve İkizdere'de 8'er, Ardeşen'de 4, Çayeli'nde 3 ve Fındıklı ilçesinde 2 olmak üzere 25 köyün yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Organları 5 kişiye can olacak
        Organları 5 kişiye can olacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!

        Benzer Haberler

        Artvin'de son 28 yılın en yüksek kar kalınlığı ölçüldü
        Artvin'de son 28 yılın en yüksek kar kalınlığı ölçüldü
        Artvin'de kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Artvin'de kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Kar nedeniyle köy evinde mahsur kaldı, jandarma ekipleri kurtardı
        Kar nedeniyle köy evinde mahsur kaldı, jandarma ekipleri kurtardı
        Artvin'de eğitime kar engeli
        Artvin'de eğitime kar engeli
        Artvin'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Artvin'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Artvin Valisi Ergün, Ormanlı köyünde ahırı çöken kişiyi ziyaret etti
        Artvin Valisi Ergün, Ormanlı köyünde ahırı çöken kişiyi ziyaret etti