Artvin ve Rize'de 143 köy yolunda karla mücadele devam ediyor

Artvin ve Rize'de kar dolayısıyla kapanan 143 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Artvin İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 16, Şavşat'ta 37, Ardanuç'ta 24, Borçka'da 17, Arhavi'de 11, Murgul'da 5, Hopa ve Yusufeli ilçelerinde ise 4'er olmak üzere 118 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele, 91 personel tarafından 60 iş makinesi yardımıyla gerçekleştiriliyor.

Sahara Geçidi'ndeki yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Şavşat-Ardahan kara yolunun açılması için de Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

- Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oluyor.

Kar dolayısıyla Çamlıhemşin ve İkizdere'de 8'er, Ardeşen'de 4, Çayeli'nde 3 ve Fındıklı ilçesinde 2 olmak üzere 25 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma yürütüyor.