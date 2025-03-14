Artvin'de binada çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Artvin'in Borçka ilçesinde, bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Artvin'in Borçka ilçesinde, bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Gündoğdu Mahallesi'nde 5 katlı binanın üçüncü katından dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aynı aileden Ramazan B, Meryem B. ile M.İ.B. (3) ve A.İ.B'yi (1) tahliye etti.
Dumandan etkilendikleri belirlenen bu kişiler, Borçka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu ağır olan M.İ.B. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İtfaiye, yangını çevre binalara sıçramadan söndürdü.
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