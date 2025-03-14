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        Artvin'de binada çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

        Artvin'in Borçka ilçesinde, bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:51 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:57
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        Artvin'de binada çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
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        Artvin'in Borçka ilçesinde, bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

        Gündoğdu Mahallesi'nde 5 katlı binanın üçüncü katından dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aynı aileden Ramazan B, Meryem B. ile M.İ.B. (3) ve A.İ.B'yi (1) tahliye etti.

        Dumandan etkilendikleri belirlenen bu kişiler, Borçka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Durumu ağır olan M.İ.B. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        İtfaiye, yangını çevre binalara sıçramadan söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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