Artvin'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir otomobili takibe aldı.
Ekipler, Yusufeli-Artvin karayolu Çağlayan köyü mevkisinde durdurdukları araçta yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler ile aynı araçtaki C.D. ve M.S. ise gözaltına alındı.
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