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        Artvin'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:59
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        Artvin'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir otomobili takibe aldı.

        Ekipler, Yusufeli-Artvin karayolu Çağlayan köyü mevkisinde durdurdukları araçta yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler ile aynı araçtaki C.D. ve M.S. ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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