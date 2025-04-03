Artvin'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir otomobili takibe aldı.

Ekipler, Yusufeli-Artvin karayolu Çağlayan köyü mevkisinde durdurdukları araçta yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler ile aynı araçtaki C.D. ve M.S. ise gözaltına alındı.