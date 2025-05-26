Artvin'de karda dolaşan ayılar görüntülendi

Merkeze bağlı Ortaköy köyü sınırları içinde yer alan 2 bin 300 rakımlı Karçal Dağı'nın eteklerinde yer alan Duganla Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan köy okulu öğretmenleri, kıştan kalan kar kütlesi üzerinde 2 boz ayının olduğunu fark etti.

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