Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de karda dolaşan ayılar görüntülendi

        Artvin'de yaylada kar üstünde dolaşan 2 ayı, doğa yürüyüşü yapan öğretmenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de karda dolaşan ayılar görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de yaylada kar üstünde dolaşan 2 ayı, doğa yürüyüşü yapan öğretmenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Merkeze bağlı Ortaköy köyü sınırları içinde yer alan 2 bin 300 rakımlı Karçal Dağı'nın eteklerinde yer alan Duganla Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan köy okulu öğretmenleri, kıştan kalan kar kütlesi üzerinde 2 boz ayının olduğunu fark etti.

        Ortaköy İlkokulu Müdürü Hamdi Karbuz, ayıları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Karbuz'un sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Trump: Putin tamamen çıldırdı

        Benzer Haberler

        Kadın arıcı 2 kovanla başladığı arıcılıkta bu yıl yaklaşık 1,5 ton bal bekl...
        Kadın arıcı 2 kovanla başladığı arıcılıkta bu yıl yaklaşık 1,5 ton bal bekl...
        Artvin'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı
        Artvin'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı
        Artvin Çoruh Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Artvin Çoruh Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Artvin'de geleneksel çay hasadı etkinliği düzenlendi
        Artvin'de geleneksel çay hasadı etkinliği düzenlendi
        Artvin'de "Toprağın Tanıkları Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik" adlı fotoğr...
        Artvin'de "Toprağın Tanıkları Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik" adlı fotoğr...
        Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi
        Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi