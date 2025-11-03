Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de "Eser Elementler ve Sağlığımız" konferansı düzenlendi

        Artvin'de, "Eser Elementler ve Sağlığımız" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de "Eser Elementler ve Sağlığımız" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de, "Eser Elementler ve Sağlığımız" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları kapsamında Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, eser elementlerin insan sağlığındaki rolü hakkında bilgi verdi.

        Prof. Dr. Soylak, periyodik tabloda bulunan 118 elementin 89’unun doğada bulunduğunu, geri kalanının ise radyoaktif reaksiyonlar sonucunda laboratuvar ortamlarında elde edildiğini belirtti.

        Doğada bulunan 89 elementten karbon, hidrojen ve oksijenin yaşamın temel elementleri olduğunu vurgulayan Soylak, "Bunların yanına azot, fosfor, kalsiyum, magnezyum, kükürt, sodyum, potasyum ve klor da (klorür) eklendiğinde, bu elementler insan vücudunun yüzde 99'unu oluşturur. Geriye kalan yüzde 1'lik kısmı ise diğer elementlerden oluşur ve bu elementler "eser elementler" olarak tanımlanır. Bu eser elementlerin yaklaşık 20'si insan vücudunda tespit edilebilmektedir." dedi.

        Eser elementlerin bir kısmının canlılar için yaşamsal öneme sahip olduğunu anlatan Soylak, "Bu elementler, demir, çinko, kobalt, bakır, mangan, molibden, selenyum, iyot, flor, nikel, silisyum, kalay, vanadyum, arsenik, kadmiyum ve kurşundur. Arsenik, kadmiyum ve kurşun canlılar için zehirli maddelerdir." diye konuştu.

        Sağlıklı beslenmenin önemine değinen Soylak, "Sağlıklı besleniyorsak bu elementleri almak için özel bir çabaya gerek yok. Ancak Türkiye'de birçok insan sağlıklı beslenme konusunda sorun yaşıyor. Bu elementleri yeterli alabilmek için dengeli ve sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Konuşmasında nadir toprak elementlerine de değinen Soylak, şunları kaydetti:

        "Nadir toprak elementleri devletler için son derece önemli. TÜBA'da bu konuya büyük önem veriyor ve bu alanda bir çalışma grubu oluşturmak üzere. Nadir toprak elementleri periyodik tabloda yer alan elementlerdir. Doğada eser düzeyde, hatta ultra eser düzeyde bulunurlar."

        Soylak, nadir toprak elementlerinin akıllı telefonlardan rüzgar türbinlerine, elektrikli araçlardan savunma sistemlerine kadar birçok alanda kullanıldığını, bu nedenle devletler açısından stratejik bir öneme sahip olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı

        Benzer Haberler

        Artvin'de mandıra çalışanını kaçıran ve büyükbaş hayvanları çalan 4 zanlı t...
        Artvin'de mandıra çalışanını kaçıran ve büyükbaş hayvanları çalan 4 zanlı t...
        Artvin'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Artvin'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Kestane ağacından yapılan tescilli evler Arılı köyüne ziyaretçi çekiyor
        Kestane ağacından yapılan tescilli evler Arılı köyüne ziyaretçi çekiyor
        Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutl...
        Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutl...
        Ahşap ev alev alev yandı
        Ahşap ev alev alev yandı
        Artvin Çoruh Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı törenle açıldı
        Artvin Çoruh Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı törenle açıldı