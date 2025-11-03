Artvin'de "Eser Elementler ve Sağlığımız" konferansı düzenlendi

Artvin'de, "Eser Elementler ve Sağlığımız" konulu konferans gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları kapsamında Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, eser elementlerin insan sağlığındaki rolü hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Soylak, periyodik tabloda bulunan 118 elementin 89’unun doğada bulunduğunu, geri kalanının ise radyoaktif reaksiyonlar sonucunda laboratuvar ortamlarında elde edildiğini belirtti.

Doğada bulunan 89 elementten karbon, hidrojen ve oksijenin yaşamın temel elementleri olduğunu vurgulayan Soylak, "Bunların yanına azot, fosfor, kalsiyum, magnezyum, kükürt, sodyum, potasyum ve klor da (klorür) eklendiğinde, bu elementler insan vücudunun yüzde 99'unu oluşturur. Geriye kalan yüzde 1'lik kısmı ise diğer elementlerden oluşur ve bu elementler "eser elementler" olarak tanımlanır. Bu eser elementlerin yaklaşık 20'si insan vücudunda tespit edilebilmektedir." dedi.

Eser elementlerin bir kısmının canlılar için yaşamsal öneme sahip olduğunu anlatan Soylak, "Bu elementler, demir, çinko, kobalt, bakır, mangan, molibden, selenyum, iyot, flor, nikel, silisyum, kalay, vanadyum, arsenik, kadmiyum ve kurşundur. Arsenik, kadmiyum ve kurşun canlılar için zehirli maddelerdir." diye konuştu.