        Artvin Haberleri

        Artvin'de Gazze için "Hayır Çarşısı" kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:14 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:14
        Artvin Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Artvin Şubesi işbirliğinde Gazze yararına "Hayır Çarşısı" açıldı.

        Valilik önünde bulunan Milli İrade Meydanı'ndaki çarşıda, TDV gönüllülerince hazırlanan yiyecek, içecek ve hediyelik eşyalar, Gazze yararına satışa sunuldu.

        İl Müftüsü Ertuğrul Mehmet Soylu, yaptığı konuşmada, Gazze, Filistin ve Kudüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

        Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını arzuladıklarını ifade eden Soylu, "Bu noktada en fazla sıkıntıyı çeken kimler? Kadınlarımız, çocuklarımız. Bunlar zarar görüyorlar. İslam dini, savaşın da bir ahlakı olduğunu, savaşın da bir hukuku olduğunu bize öğretiyor. Savaşta kadınlar, çocuklar öldürülmez. Yaşlılara dokunulmaz, mabetlere dokunulmaz. " diye konuştu.

        Soylu, Hayır Çarşısı'nın yarın Artvin Çoruh Üniversitesi yerleşkesinde açılacağını kaydetti.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından vatandaşlar çarşıyı gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

