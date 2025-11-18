Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan teşekkür
Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, olağanüstü genel kurulda kendisini destekleyenlere teşekkür etti.
Tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda üçüncü kez başkanlığa seçilen Yıldırım, Artvin'de sporun bütün branşlarını özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimiyle buluşturmak istediklerini belirtti.
Yıldırım, kendisini göreve layık görenlere teşekkür etti.
