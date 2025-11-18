Habertürk
        Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan teşekkür

        Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan teşekkür

        Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, olağanüstü genel kurulda kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

        Giriş: 18.11.2025 - 11:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:20
        Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan teşekkür
        Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, olağanüstü genel kurulda kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

        Tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda üçüncü kez başkanlığa seçilen Yıldırım, Artvin'de sporun bütün branşlarını özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimiyle buluşturmak istediklerini belirtti.

        Yıldırım, kendisini göreve layık görenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

