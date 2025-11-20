Artvin'de "Yerel Kalkınma Hamlesi" toplantısı düzenlendi

Artvin'de, 2026 yılında kentte yatırımda öncelikli konuların belirlenmesi amacıyla "Yerel Kalkınma Hamlesi" toplantısı yapıldı.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda organize edilen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansları tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında kentte yapılabilecek potansiyel yatırım konuları ele alındı.

Vali Turan Ergün, yaptığı konuşmada, ilin rekabet gücünü artıracak, katma değeri, ihracat potansiyeli ve istihdam olanakları yüksek yatırım alanlarını belirlemek amacıyla toplantının düzenlendiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ülke genelinde uygulandığını hatırlatan Ergün, programın bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı ve yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Ergün, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Artvin'de bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlara 67 proje kapsamında destek sağlandığını belirtti.

Artvin'de büyük sanayi kuruluşlarının kurulmasının mümkün olmadığını, bu nedenle butik ve yöreye özgü işletmelerin ön planda olması gerektiğini aktaran Ergün, şöyle devam etti:

"Artvin’de 2025 dönemi için toplam 14 proje ön başvuru sürecinden geçti. Bu projelerin 10'u turizm, 3'ü su ürünleri işleme, 1'i ise tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yatırım projeleri. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 1 milyar 805 milyon 300 bin lira. Ne kadar çok proje yaparsak ilimize o kadar yatırım gelir."

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt da oda olarak ilin değerlerini ekonomiyle buluşturup yerel kalkınmaya destek olmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Teşviklerden yararlanmak isteyen girişimcilere Artvin Çoruh Üniversitesi ile iş birliği yaparak ücretsiz proje hazırlama desteği verdiklerini anlatan Kurt, devletin her zaman üreticilerin, girişimcilerin ve KOBİ’lerin yanında olduğunu dile getirdi.