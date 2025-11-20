Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de "Yerel Kalkınma Hamlesi" toplantısı düzenlendi

        Artvin'de, 2026 yılında kentte yatırımda öncelikli konuların belirlenmesi amacıyla "Yerel Kalkınma Hamlesi" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 17:04 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de "Yerel Kalkınma Hamlesi" toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de, 2026 yılında kentte yatırımda öncelikli konuların belirlenmesi amacıyla "Yerel Kalkınma Hamlesi" toplantısı yapıldı.

        Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda organize edilen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansları tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında kentte yapılabilecek potansiyel yatırım konuları ele alındı.

        Vali Turan Ergün, yaptığı konuşmada, ilin rekabet gücünü artıracak, katma değeri, ihracat potansiyeli ve istihdam olanakları yüksek yatırım alanlarını belirlemek amacıyla toplantının düzenlendiğini söyledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ülke genelinde uygulandığını hatırlatan Ergün, programın bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı ve yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedeflediğini ifade etti.

        Ergün, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Artvin'de bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlara 67 proje kapsamında destek sağlandığını belirtti.

        Artvin'de büyük sanayi kuruluşlarının kurulmasının mümkün olmadığını, bu nedenle butik ve yöreye özgü işletmelerin ön planda olması gerektiğini aktaran Ergün, şöyle devam etti:

        "Artvin’de 2025 dönemi için toplam 14 proje ön başvuru sürecinden geçti. Bu projelerin 10'u turizm, 3'ü su ürünleri işleme, 1'i ise tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yatırım projeleri. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 1 milyar 805 milyon 300 bin lira. Ne kadar çok proje yaparsak ilimize o kadar yatırım gelir."

        Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt da oda olarak ilin değerlerini ekonomiyle buluşturup yerel kalkınmaya destek olmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Teşviklerden yararlanmak isteyen girişimcilere Artvin Çoruh Üniversitesi ile iş birliği yaparak ücretsiz proje hazırlama desteği verdiklerini anlatan Kurt, devletin her zaman üreticilerin, girişimcilerin ve KOBİ’lerin yanında olduğunu dile getirdi.

        Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise kentin son yıllarda barajlarda artan üretimle su ürünleri yetiştiriciliği alanında bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

        Kentte bal üretiminin de Türkiye'de önemli bir yer oluşturduğuna işaret eden Akyürek, Artvin'in ekonomisinin büyümesi ve yeni iş sahaları oluşturularak istihdama katkı sunma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

        DOKA Artvin Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Fatma İpek de programın usul ve esasları ile Artvin'in potansiyeline yönelik sunumu gerçekleştirdi.

        Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        4 yavru kedinin dolmuş motorundaki yolculuğu Hopa'da son buldu Minibüsün mo...
        4 yavru kedinin dolmuş motorundaki yolculuğu Hopa'da son buldu Minibüsün mo...
        Artvin'de siyanür havuzlarına tepki yürüyüşü
        Artvin'de siyanür havuzlarına tepki yürüyüşü
        Yusufeli'nde pirinç hasadı başladı: Dağların arasında bereketli topraklar
        Yusufeli'nde pirinç hasadı başladı: Dağların arasında bereketli topraklar
        Artvin'in Hopa ilçesinde kilosu 20 liradan satılan 3 ton hamsi 2 saatte tük...
        Artvin'in Hopa ilçesinde kilosu 20 liradan satılan 3 ton hamsi 2 saatte tük...
        Yusufeli'nde asırlık taş ustalığı yaşatılıyor
        Yusufeli'nde asırlık taş ustalığı yaşatılıyor
        Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan teşekkür
        Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan teşekkür