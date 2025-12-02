Artvin'de kaçakçılıkla mücadele devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen denetimlerde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 6 bin 960 paket sigara, 323 litre içki, 300 puro, 109 paket elektronik sigara tütünü, 6 elektronik sigara ile 1 kilogram sarmalık sigara tütünü ele geçirildi.

