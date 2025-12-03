Artvin'de babalarından öğrendikleri yöntemle 45 yıldır zeytinyağı üretiyorlar

YUSUF OKUR - Artvin'in Yusufeli ilçesinde Ahmet ve Asım Arslan kardeşler, babalarından öğrendikleri geleneksel yöntemlerle 45 yıldır soğuk sıkım zeytinyağı üretiyor.

Çoruh Vadisi’nin mikroklima özelliğine sahip ikliminde yetişen, “üstün lezzet ödüllü” Butko zeytini, kendine özgü aroması ve düşük asit oranıyla, yöre halkının en önemli tarım ürünlerinin başında geliyor.

Ekimin ortalarında başlayan ve halen devam hasat sezonuyla birlikte bölgede zeytinyağı üretimi de hareketlendi.

Ahmet ve Asım Arslan kardeşler, babaları 84 yaşındaki Yakup Arslan'ın 55 yıl önce kurduğu taş baskı sistemli zeytinyağı imalathanesinde üretime devam ediyor.

Çocuk yaşta babalarının yanında çalışmaya başlayan iki kardeş, 45 yıldır omuz omuza vererek imalathaneyi ayakta tutuyor.

Asım Arslan, AA muhabirine, babasından öğrendiği işi severek sürdürdüğünü söyledi.

Arslan, çocuk yaşta zeytincilikle tanıştığını belirterek, "Babadan kalan atölyemizde 45 yıldır zeytinyağı üretimi işini devam ettiriyoruz. Önceleri babamla beraber yapıyorduk. Babam yaşlanınca işi abimle devraldık. 45 senedir zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Bu işe 12 yaşlarındayken başladım, o günden bu yana da kesintisiz devam ediyoruz." dedi.

Yusufeli'nin en önemli tarımsal geçim kaynaklarının başında yöreye özgü zeytin türü "Butko"nun geldiğini anlatan 57 yaşındaki Arslan, şöyle devam etti:

"Butko zeytinin yağ oranı, diğer zeytinlere göre daha fazla. 2 kilo 700 gram Butko zeytininden 1 kilo yağ çıkıyor. Bu nedenle de bölgede en çok tercih edilen zeytin türüdür. Butko zeytini ve yağının aroması farklı, lezzetli. Çok güzel bir tadı var. Aldığı ödüller de bunu zaten kanıtlıyor."

- "Hem zeytine hem de zeytinyağına talep çok fazla, yetişemiyoruz"

"Yusufeli zeytini" olarak da adlandırılan Butko türünün olgunlaştıkça yağ oranının da arttığına işaret eden Arslan, ekimde toplanan zeytinle, kasımdan sonra toplanan zeytin arasında yağ verimi bakımından büyük fark olduğunu belirtti.

Zeytinyağı üretiminin yanında zeytin yetiştiriciliği de yaptıklarını ifade eden Arslan, "Hem zeytine hem de zeytinyağına talep çok fazla, yetişemiyoruz. Yöre halkı zeytini ve zeytinyağını çok tüketiyor. Kendi ihtiyacını ayırdıktan sonra fazlasını satıyor." diye konuştu.