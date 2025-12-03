Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de babalarından öğrendikleri yöntemle 45 yıldır zeytinyağı üretiyorlar

        YUSUF OKUR - Artvin'in Yusufeli ilçesinde Ahmet ve Asım Arslan kardeşler, babalarından öğrendikleri geleneksel yöntemlerle 45 yıldır soğuk sıkım zeytinyağı üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:03
        Artvin'de babalarından öğrendikleri yöntemle 45 yıldır zeytinyağı üretiyorlar
        YUSUF OKUR - Artvin'in Yusufeli ilçesinde Ahmet ve Asım Arslan kardeşler, babalarından öğrendikleri geleneksel yöntemlerle 45 yıldır soğuk sıkım zeytinyağı üretiyor.

        Çoruh Vadisi’nin mikroklima özelliğine sahip ikliminde yetişen, “üstün lezzet ödüllü” Butko zeytini, kendine özgü aroması ve düşük asit oranıyla, yöre halkının en önemli tarım ürünlerinin başında geliyor.

        Ekimin ortalarında başlayan ve halen devam hasat sezonuyla birlikte bölgede zeytinyağı üretimi de hareketlendi.

        Ahmet ve Asım Arslan kardeşler, babaları 84 yaşındaki Yakup Arslan'ın 55 yıl önce kurduğu taş baskı sistemli zeytinyağı imalathanesinde üretime devam ediyor.

        Çocuk yaşta babalarının yanında çalışmaya başlayan iki kardeş, 45 yıldır omuz omuza vererek imalathaneyi ayakta tutuyor.

        Asım Arslan, AA muhabirine, babasından öğrendiği işi severek sürdürdüğünü söyledi.

        Arslan, çocuk yaşta zeytincilikle tanıştığını belirterek, "Babadan kalan atölyemizde 45 yıldır zeytinyağı üretimi işini devam ettiriyoruz. Önceleri babamla beraber yapıyorduk. Babam yaşlanınca işi abimle devraldık. 45 senedir zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Bu işe 12 yaşlarındayken başladım, o günden bu yana da kesintisiz devam ediyoruz." dedi.

        Yusufeli'nin en önemli tarımsal geçim kaynaklarının başında yöreye özgü zeytin türü "Butko"nun geldiğini anlatan 57 yaşındaki Arslan, şöyle devam etti:

        "Butko zeytinin yağ oranı, diğer zeytinlere göre daha fazla. 2 kilo 700 gram Butko zeytininden 1 kilo yağ çıkıyor. Bu nedenle de bölgede en çok tercih edilen zeytin türüdür. Butko zeytini ve yağının aroması farklı, lezzetli. Çok güzel bir tadı var. Aldığı ödüller de bunu zaten kanıtlıyor."

        - "Hem zeytine hem de zeytinyağına talep çok fazla, yetişemiyoruz"

        "Yusufeli zeytini" olarak da adlandırılan Butko türünün olgunlaştıkça yağ oranının da arttığına işaret eden Arslan, ekimde toplanan zeytinle, kasımdan sonra toplanan zeytin arasında yağ verimi bakımından büyük fark olduğunu belirtti.

        Zeytinyağı üretiminin yanında zeytin yetiştiriciliği de yaptıklarını ifade eden Arslan, "Hem zeytine hem de zeytinyağına talep çok fazla, yetişemiyoruz. Yöre halkı zeytini ve zeytinyağını çok tüketiyor. Kendi ihtiyacını ayırdıktan sonra fazlasını satıyor." diye konuştu.

        Yörede geleneksel yöntemlerle üretim yapan tek zeytinyağı atölyesi olduklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

        "Vatandaş zeytinini getiriyor, biz de tartıp teslim alıyoruz. Vatandaşa, 'Şu gün çıkar' diye gün veriyoruz. Yıkadığımız zeytini, dink dediğimiz harmanımızda 1 saate yakın öğütüyoruz. Sonra presleme işlemine alıyoruz. Çıkan yağı küplere alıp, dinlendirmeye bırakıyoruz. 3-4 saat dinlenen zeytinyağını vatandaşın bidonlarına dolduruyoruz."

        Artvin'de en fazla Yağcılar köyünde zeytin üretildiğinin altını çizen Arslan, zeytinyağının litresinin en düşük 1000 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

        Arslan, Artvin’de Karadeniz ikliminin hakim olduğunu ancak Çoruh Vadisi'nin mikroklima özelliği sayesinde Akdeniz bitkilerinin de yetişebildiğini belirterek, “Türkiye’nin en lezzetli zeytini burada yetişiyor. Butko zeytinimiz dünya çapında bir marka olma yolunda ilerliyor.” dedi.

        63 yaşındaki Ahmet Arslan ise kardeşi ile sağlıkları el verdiği sürece baba mesleğini yaşatacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

