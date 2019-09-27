Balık tutmak için denize açılan kişi kayboldu

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Artvin'in Arhavi ilçesinde balık tutmak için denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki İrfan Güney dün öğleden sonra balıkçı teknesiyle balık tutmak için denize açıldı. Güney, geri dönmeyince ailesi durumu ilgililere bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılırken, yürütülen arama kurtarma çalışmalarında tekneye ulaşıldı. Güney'i aram çalışmaları devam diyor.

ARTVİN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:34

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