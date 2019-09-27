Arhavi'de kayığı boş bulunan balıkçı, aranıyor

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde balıkçılık yapan İrfan Güven'in (67) kayığının boş halde bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Denize düşerek kaybolduğu düşünülen Güven'in kayığını, bölgedeki balıkçı arkadaşları fark etti.

İlçede dün öğle saatlerinde kayığıyla denize açılan İrfan Güven'in, kayığının boş olduğunu fark eden balıkçı arkadaşları durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Palamut avı sırasında denize düştüğü öne sürülen Güven için bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Helikopter destekli gün boyu süren arama çalışmalarında, kayıp balıkçıya ait bir ize ulaşılamadı. Kayıp balıkçının bulunması için çalışmalar bugün de sürdürülürken, konsolosluk aracılığıyla durumunun iletildiği Gürcistan karasularında da Batum Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama çalışması başlattı.

Kayıp balıkçının bulunması için çalışmalar bugün de sürdürülürken, 3 çocuk babası Güven'in ailesi ise alacakları iyi haberi bekliyor.



ARTVİN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:34

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