Artvin'in Borçka ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli yağışlar sonrası sel meydana gelirken, Belediye Başkanı Ercan Orhan, şiddetli yağış sonrası oluşan dere taşkınları nedeniyle meydana gelen sele gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek herhangi bir can kaybı olmadığını söyledi.

Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı HopaBorçka karayolu ulaşıma kapatılırken, şuana kada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gece 02.00 sıralarında şiddetli yağışın başladığını belirterek " Müdahaleler yapılıyor. Yağmur şiddetle devam ediyor. Fakat şuanda her şey kontrol altına alınmış durumda. Belediye'nin bütün birimleri şuanda hazır halde bekletiliyor. Gerekli çalışmalar yapılıyor sevindirici tarafı can kaybının olmaması, ufak çaplı hasarlar mevcut. Yağmurun bu şekilde devam etmesi bizi biraz korkutuyor. Yağmur böyle devam ederse bizde gerekli önlemleri elimizden geldiğince almaya çalışacağız" dedi.

"Burası eğimli bölge bu eğimli bölgelerde şiddetli yağışlarda heyelanlar oluyor" diyen Orhan "Sadece bir eve heyalan arkadan girip ön taraftan çıkmış. Orada yaşayan insanlar köyde olmasından dolayı can kaybı olmadı. Sadece maddi kayıp söz konusu. HopaBorçka karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Bununda nedeni derenin çok büyük olması nedeniyle karayoluna taşma durumları söz konusu olabiliyor. Herhangi bir kayıp olmasın diye önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.

