Artvin'in Borçka ilçesindeki sel bölgesi havadan görüntülendi

İstanbul'da bir deprem daha!

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Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Yaşanan selin ardından bölge havadan görüntülendi.

BorçkaHopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. BorçkaHopa karayolu selin yaşandığı bölgede tedbir amacıyla ulaşıma kapatılırken, çöp atıklarının bulunduğu atık deposunun selde zarar görmesi nedeniyle çok sayıda poşet ve plastik atığın dere sularına karıştığı bildirildi.

ARTVİN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:34

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