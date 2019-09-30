Araklı'da dere içinde bir ayı ölü bulundu

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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir ayı dere içinde ölü olarak bulundu.

Araklı ilçesi Çatak mevkiine hafta sonu pikniğe giden vatandaşlar, derede bir ayının yattığını gördü. Çevreye yayılan ağır koku nedeniyle ayının öldüğünü anlayan vatandaşlar, ayı üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir kurşun veya saçma izine rastlamazken, Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak bilgi verdiler. Vatandaşlar, biran önce ayının ölüsünün dereden alınmasını istediler.

ARTVİN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:37

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