Kayıp balıkçının 4 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, kayıkla açıldığı denizde bir süre sonra kaybolan İrfan Güven'in (67), 4 gün sonra, Doğukent sahilinde cansız bedeni bulundu.

Arhavi'de, cumartesi günü öğle saatlerinde, denize açılan İrfan Güven'in kayığının bir süre sonra boş olduğunu fark eden balıkçı arkadaşları, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Palamut avı sırasında denize düştüğü öne sürülen Güven için bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Helikopter destekli ve gün boyu sürdürülen çalışmalarda, kayıp balıkçı bulunamadı. Güven'in bulunması için konsolosluk aracılığıyla durumunun iletildiği Gürcistan'da, ülkenin kara sularında Batum Sahil Güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Kayıp balıkçının cansız bedeni, bu sabah saatlerinde, Arhavi'nin Doğukent sahilinde bulundu. Kayığından denize düştüğü sanılan İrfan Güven'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ARTVİN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:37

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