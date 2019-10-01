Arhavi’deki kayıp balıkçının cansız bedenine 4 gün sonra ulaşıldı

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Artvin'in Arhavi ilçesinde 4 gün önce denize açılan balıkçı İrfan Güven'in cansız bedenine ulaşıldı.

Arhavi'de, 26 Ağustos cumartesi günü öğle saatlerinde, denize açılan İrfan Güven'in (67) geri dönmeyince balıkçı arkadaşları, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Palamut avı sırasında denize düştüğü öne sürülen Güven için bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Helikopter destekli ve gün boyu sürdürülen çalışmalarda, kayıp balıkçı bulunamadı.

Kayıp balıkçının cansız bedeni, bu sabah saatlerinde, Arhavi'nin Doğukent sahilinde bulundu. Kayığından denize düştüğü sanılan İrfan Güven'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ARTVİN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:37

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