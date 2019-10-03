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"Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" dedi, öldürmeden doğaya bıraktı

İHA

– Artvin'de İsmet Kakşi isimli vatandaş araba yolunda bulduğu yılanı ezilerek zarar görmemesi için kuyruğundan tutarak 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' ifadeleriyle yeşilliğe bıraktı. Kendisinin kaydederek sosyal medyada paylaştığı o anlar ise büyük beğeni topladı.

"Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" dedi, öldürmeden doğaya bıraktı

– Artvin’de İsmet Kakşi isimli vatandaş araba yolunda bulduğu yılanı ezilerek zarar görmemesi için kuyruğundan tutarak ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ ifadeleriyle yeşilliğe bıraktı. Kendisinin kaydederek sosyal medyada paylaştığı o anlar ise büyük beğeni topladı.
Borçka ilçesine bağlı Güneşli köyünde kendisine ait tarlada çalışan İsmet Kakşi, tarlasının hemen yan tarafından geçen yolun ortasında yerde bir cismin hareket ettiğini fark etti. Hareket eden cismin yanına giden Kakşi, yılanın yolun ortasında sarılmış bir vaziyette olduğunu görerek kuyruğundan tutuğu yılanı yolun hemen kenarındaki yeşilliğe bıraktı. Araçların yılanı ezerek zarar vermemesi için böyle bir şey yaptığını dikle getiren Kakşi “Yolun içerisinde yatarken buldum. Arabalar ezmesin diye tekrar yeşilliğe bıraktım. Doğa bizim olduğu kadar onlarında yaşam alanı” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

03 Ekim 2019 Perşembe

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