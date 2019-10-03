"Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" dedi, öldürmeden doğaya bıraktı

– Artvin’de İsmet Kakşi isimli vatandaş araba yolunda bulduğu yılanı ezilerek zarar görmemesi için kuyruğundan tutarak ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ ifadeleriyle yeşilliğe bıraktı. Kendisinin kaydederek sosyal medyada paylaştığı o anlar ise büyük beğeni topladı.

Borçka ilçesine bağlı Güneşli köyünde kendisine ait tarlada çalışan İsmet Kakşi, tarlasının hemen yan tarafından geçen yolun ortasında yerde bir cismin hareket ettiğini fark etti. Hareket eden cismin yanına giden Kakşi, yılanın yolun ortasında sarılmış bir vaziyette olduğunu görerek kuyruğundan tutuğu yılanı yolun hemen kenarındaki yeşilliğe bıraktı. Araçların yılanı ezerek zarar vermemesi için böyle bir şey yaptığını dikle getiren Kakşi “Yolun içerisinde yatarken buldum. Arabalar ezmesin diye tekrar yeşilliğe bıraktım. Doğa bizim olduğu kadar onlarında yaşam alanı” ifadelerini kullandı.

ARTVİN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:39

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.