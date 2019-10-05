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Dedesinin av tüfeğiyle başladığı koleksiyonu 5 bin parçaya ulaşınca müze açtı

İHA

Dedesinin av tüfeğiyle başladığı koleksiyonu 5 bin parçaya ulaşınca müze açtı

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki antikacı Ulvi Sinan Dişli, dedesinin av tüfeğiyle başladığı antika koleksiyonu 40 yıl sonra 5 bin parçaya ulaşınca müze açtı.
Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan antikacı Ulvi Sinan Dişli, 10 yaşında “bu dedenin” diye verilen av tüfeğiyle başladığı antika koleksiyonuna 5 bin parçaya ulaştı. 400 yıllık geçmişe kadar uzanan, aralarında iç içe geçmeli ve oymalı ahşap zincir, el işlemeli su matarası, radyolar, gramofonlar, çaydanlıklar, saç kesme makineleri, motorlu ve pedallı motosikletle günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı 5 bin çeşit eşya, Rus işgalinde hastane olarak kullanılan tarihi binanın Hopa Belediyesi tarafından restore edilmesiyle “Hopa müzesi” olarak hizmete açıldı.

"Müzede yer alan ürünler 40 yıllık çalışmanın eseri"
Kendi imkanlarıyla devletten tek kuruş beklemeden topladığı antikaları halka açan Dişli, "İşimi severek yapıyorum ve çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Buradaki ürünlerin tamamını tedarik etmek için 1 lira dahi devletten talep etmedim. Kendi imkanlarımla ve ikili ilişkilerimle 40 yıllık bir çalışmanın sonucudur” dedi.

"Her ürünün yaşanmış bir hikayesi var"
Ulvi Sinan Dişli, 40 yıl boyunca dünyanın dört bir yanında 59 ülkeyi dolaştığını ifade ederek, ”Müzemizde Hopa yöre halkını yapmış yada kullanmış olduğu 5 bine yakın ürün var. Yemen harbinden, Balkan harbine ve Rus harbinde esir kalmış orada kullanılan eşyalar. Her ürünün bir hikayesi var. Gelen misafirlere tek tek o hikayeleri anlatıyorum” diye konuştu.

"150 senelik tarihi hastaneyi müzeye çevirdi"
40 yıllık hayalinin müze açmak olduğunu ifade eden Dişli, “Rus işgalinde hastane olarak kullanılan ve daha sonra 5060 ailenin farklı yıllarda yaşadığı 150 yıllık tarihi bina restore edildi. Hopa Belediyesi'nin çalışmasıyla ve daha sonra benim uğraşlarım sonucu 'Hopa müzesi' olarak açıldı. Bin 300 metrekare üzerine iki katlı, 13 odadan oluşan bina 2017 yılında hizmete girdi. Hopa Müzesi, Hopa için prestij haline geldi. Yöre halkını ve gelen turistlerin ilgisiyle birlikte bizimde motivasyonumuz yükseliyor. 2017 yılında açılan müze açıldığı günden itibaren 15’in üzerinde ödül aldı. Son olarak Tiflis Açık Hava Müzesi'ne davet edildik. Tiflis Müzesi gelişmiş, yaklaşık 100 senelik bir müze. Bizimki ise 2 yıllık. 10 yıl sonraki halini düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

05 Ekim 2019 Cumartesi

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