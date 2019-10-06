70. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 70.'si düzenlenen Geleneksel Karakucak Güreşleri bugün yapılan müsabakalar ile sona erdi.

Güreşlerde minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 267 güreşçi mücadele etti. Yusufeli Belediyesi tarafından organize edilen ve iki günün süren güreşlerin ilk gününde, minik ve yıldızlar mücadele ederken, ikinci gününde gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 200 güreşçi çimlere çıktı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Gürcistan’dan gelen 267 güreşçilerin yer aldığı müsabakalar sonucunda başpehlivanlığı Ankara Tedaş Spor Kulübü güreşçisi Rıza Yıldırım final karşılaşmasında Ankara Aski Spor Kulübü güreşçisi İbrahim Bölükbaşı'nı yenerek aldı.

Toplamda 33 bin lira para ödülünün dağıtıldığı organizasyonda 65 kiloda finale çıkan Mensur Bayoğlu ve Cihat Çakmak bir saati aşkın süren güreşlerinde yenişemeyince alınan kararla ikisi de birinci ilan edildi.

Etkinliği, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Genel Meclis Üyesi Furkan Çakmak, Gençlik ve Spor Müdürü Bahattin Yetim ve binlerce vatandaş izledi.

ARTVİN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:42

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