20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu Artvin'in Borçka ilçesinde sel balık çiftliğini yıktı geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu Artvin'in Borçka ilçesinde sel balık çiftliğini yıktı geçti

İHA

Artvin'in Borçka ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, bölgede bulunan 20 yıllık alabalık çiftliğine büyük zarar verdi. Tesiste yüzbinlerce balık telef olurken, işletme sahipleri yetkililerden yardım istedi.

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu Artvin'in Borçka ilçesinde sel balık çiftliğini yıktı geçti

Artvin’in Borçka ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, bölgede bulunan 20 yıllık alabalık çiftliğine büyük zarar verdi. Tesiste yüzbinlerce balık telef olurken, işletme sahipleri yetkililerden yardım istedi.
Artvin’in Borçka ilçesinde 29 Eylül Cumartesi günü şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. İlçenin Çifteköprü mevkiinde hizmet veren alabalık tesisleri ve restoran bölümü taşan dere nedeniyle yerle bir oldu.
Tesiste yüz binlerce balık telef olurken, işletmenin restoran bölümü, ahşap kamelyalar ve duvarlar taşan derenin altında kalarak yıkıldı. İşletme sahipleri, yaşanan olay sonrası yetkililerden dere istinat duvarı yapılması talebinde bulundu.
Tesisin işletme sahibi olan Hanefi Hacıibrahimoğlu, yaşanan felaket sonrası yaptığı açıklamada ”Dere taşkını, tesisteki havuzlarda bulunan binlerce alabalığı telef etti. Bunun yanı sıra işletmemizdeki lokanta bölümü ve kamelyalar yıkıldı. 20 yıl önce kurulan tesis ve birikimim bir anda su aldı götürdü” dedi.

ARTVİN

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:45
  • GÜNEŞ 06:09
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Her sel sonrası Borçka’daki Muratlı Barajı çöplüğe dönüyor Dün gece yaşanan sel sonrası yine korku yaşayan aile evlerine yeniden döndü
YEREL HABERLER Her sel sonrası Borçka’daki Muratlı Barajı çöplüğe ...
Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış Şiddetli yağış sonrası evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı Aynı bölgede derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan aile ikinci kez kurtarıldı
YEREL HABERLER Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış Şiddetli ...
70. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri
YEREL HABERLER 70. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri
Artvin´de Karakucak Güreşleri heyecanı
YEREL HABERLER Artvin´de Karakucak Güreşleri heyecanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X