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Üç ayaklı kedi mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi

İHA

Artvin'de üç ayaklı doğan yavru kedi, mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi.

Üç ayaklı kedi mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi

Artvin’de üç ayaklı doğan yavru kedi, mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi.
Artvin merkez Çakmakçılar mahallesinde doğuştan üç ayağı olan yavru kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Mahalle sakinleri ‘Garip’ ismini taktıkları ve besledikleri sokak kedisi, bir ayağı eksik olmasına rağmen kolaylıkla yürüyüp, koşabiliyor.
Kediyi sahiplenen mahalle sakinlerinden Barış Yazganoğlu yaptığı açıklamada "İlk kez üç ayaklı kedi gördüm. Hayvanları seviyorum, kedileri seviyorum, garibimize gitti. Annesine de biz ailecek bakıyoruz. İki ay önce doğurdu dört yavru vardı birini üç ayaklıydı. Şaşırdık ilgimizi çekti, ismine de ‘garip’ taktık. Mahalleli olarak yemek veriyoruz, süt veriyoruz. Herkes kediyi çok seviyor" dedi.
Varan Yılmaz ise yaptığı açıklamada "Biraz araştırdım çok azda olsa doğuştan bazen böyle doğabiliyorlarmış. Kendisi çok uysal sürekli kucağıma alıp seviyorum. Hayvanları çok seviyorum bir kedim, birde boğam var, tatil günlerinde sürekli onların yanına gidiyorum” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

11 Ekim 2019 Cuma

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