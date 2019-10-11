Üç ayaklı kedi mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi

Artvin’de üç ayaklı doğan yavru kedi, mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi.

Artvin merkez Çakmakçılar mahallesinde doğuştan üç ayağı olan yavru kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Mahalle sakinleri ‘Garip’ ismini taktıkları ve besledikleri sokak kedisi, bir ayağı eksik olmasına rağmen kolaylıkla yürüyüp, koşabiliyor.

Kediyi sahiplenen mahalle sakinlerinden Barış Yazganoğlu yaptığı açıklamada "İlk kez üç ayaklı kedi gördüm. Hayvanları seviyorum, kedileri seviyorum, garibimize gitti. Annesine de biz ailecek bakıyoruz. İki ay önce doğurdu dört yavru vardı birini üç ayaklıydı. Şaşırdık ilgimizi çekti, ismine de ‘garip’ taktık. Mahalleli olarak yemek veriyoruz, süt veriyoruz. Herkes kediyi çok seviyor" dedi.

Varan Yılmaz ise yaptığı açıklamada "Biraz araştırdım çok azda olsa doğuştan bazen böyle doğabiliyorlarmış. Kendisi çok uysal sürekli kucağıma alıp seviyorum. Hayvanları çok seviyorum bir kedim, birde boğam var, tatil günlerinde sürekli onların yanına gidiyorum” ifadelerini kullandı.

ARTVİN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.