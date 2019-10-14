Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor Artvin'in Hatila Vadisi'ndeki Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası Ekim ayı itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor Artvin'in Hatila Vadisi'ndeki ...

İHA

Artvin'deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Cam Seyir Terası, Ekim ayı itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor Artvin'in Hatila Vadisi'ndeki Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası Ekim ayı itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Artvin'deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Cam Seyir Terası, Ekim ayı itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin'deki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda geçtiğimiz yıllarda yaptırılan, Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
2016 yılının Ekim ayında hizmete giren ve il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi'nden 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı. Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip. Yaklaşık 50 metrekare genişliğinde cam alana sahip seyir terası, son baharla birlikte ziyaretçilerinin akınına uğruyor.

Camın üstünde durmak ürkütücü
Cam seyir terasının üzerinde ziyaretçiler ilk deneyimlerinde heyecan ve tereddüt yaşarken bir süre sonra da eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkarıyor. Ziyaretçilerden Ezger Kaşka, “Türkiye´nin en yüksek cam seyir terası olduğu için merak ettik ve gelip görmek istedik. Çok beğendik güzel yapılmış bir yer. Aşağısı çok yüksek, insan ister istemez tedirgin oluyor. Hatta birlikte geldiğimiz bazı arkadaşlarımız çıkamadı. Camın üstünde durmak ürkütücü olduğu kadar bir o kadar da heyecanlı” dedi.
Hatay’dan çam seyir terasını görmek için gelen Ali Çalışkan ise “Arkadaşlarla birleştik turizm amaçlı gezmeye geldik. Karadeniz’i gezdik, en çok merak ettiğimiz yerlerden birisi de cam seyir terasıydı. İlk defa çıkıyorum, yükseklik korkumun olduğunu burada hissettim. İnanılmaz deneyimdi benim için. Bu heyecanı yaşamak için değerdi” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:51
  • GÜNEŞ 06:16
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafikte 'yol vermeme' kavgası cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Trafikte 'yol vermeme' kavgası cep telefonuyla ...
Trafikte ‘yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu
YEREL HABERLER Trafikte ‘yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X