Balık tutarken Çoruh Nehrine düşen adam kurtarıldı

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Artvin’de balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Çoruh Nehri'ne düşen kişi çevredekiler eşliğinde bot yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde balık tutmak için Çoruh nehri kıyısına gelen İrfan Özen, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler ekiplere haber verdi. 112 ekipleri eşliğinde bölgede bulunan bir otele ait botla suya düşen adam kurtarıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen İrfan Özen ekiplerin olay yerinde müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARTVİN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:58

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